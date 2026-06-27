Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Paşaköy'de bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Askeri yetkililer, gaziler ve ailelerin katıldığı tören, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in kuruluş yıldönümü kutlama mesajları paylaşıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Türk Kara Kuvvetleri’nin tanıtım videosu izlendi.

Askeri teçhizat tanıtımı ve gösterilerin gerçekleştirildiği törende, görevli personel tarafından tanıtılan araç ve ekipmanlar katılımcılar tarafından incelendi.

Program kapsamında drone ile bomba arama köpeği gösterileri de gerçekleştirildi.

- Gündüz: “Türk Kara Kuvvetleri, tarihin her döneminde dikkatleri çekmiştir”

28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Teğmen Sona Gündüz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, şanlı tarihimize nice zaferler kazandırmış, yüce Türk milletinin hak ve menfaatlerini daima korumuş ve devam ettirmiş olan Kara Kuvvetlerimizin 2235’inci yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.

Türk milletinin pek çok bakımdan insanlığa örnek olmuş, başarılar ve medeni değerlerle dolu bir tarihin sahibi olduğunu belirten Gündüz, Büyük Hun İmparatorluğu ile başladığı bilinen Türk tarihinin siyasi bakımdan; Göktürk, Uygur, Karamanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Harzemşah, Anadolu Selçukluları, Osmanlı ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti çizgisinde devamlık ve bütünlük gösterdiğini kaydetti.

Bir milletin savaş meydanlarındaki başarısının basit bir “kaba kuvvet ve silah” başarışı olmadığını dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

“Bu başarı; medeniyet, teknolojik üstünlük ve köklü askerlik kültürü gibi temel bazı unsurların ifadesidir. Türk Kara Kuvvetleri, tarihin her döneminde teknolojik üstünlüğu ve bu teknolojiyi kullanmadaki maharet ile dikkatleri çekmiştir. Bu bakımdan Türk askerlik kültürü, başta Çin olmak üzere pek çok devletin ordusunu etkilemiştir.”

Gündüz, Türk ordusunun milleti için yanız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir eğitim ocağı, Türklük ruh ve karakterinin en sağlam temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Türk Kara Kuvvetleri’nin yakın geçmişte dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında başarılar gösterdiğini dile getiren Gündüz, “Türk Kara Kuvvetleri, tarih sahnesinde ve dünya coğrafyasında adının geçtiği ve ayak bastığı her yerde daima zaferlerle anılmış ve gücünü her zaman bağrından çıktığı aziz milletınden almıştır.” dedi.

Gündüz, mazisi zaferlerle dolu Kara Kuvvetleri’nin sahip olduğu tarihi derinlik, askeri kültür, nitelikli insan gücü ve modern harp silah ve araçları ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de bölgesinde barış ve istikrarın teminatı ve yüce milletin gururu olmaya devam edeceğini belirtti.