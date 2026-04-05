Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliği yaptığı, KKTC'nin de katıldığı Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası'nda Azerbaycan'ı finalde yenen Türkiye-1 takımı şampiyon oldu.

Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Serik ilçesi Kadriye Turizm Merkezi'ndeki bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin 3 takımının yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı.

Turnuvanın son gününde finalde Azerbaycan ve Türkiye-1 takımı karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Azerbaycan'ı 3-1 yenen Türkiye-1 takımı şampiyon oldu.

Türkiye-1 takımında forma giyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takımının son golünü kaydetti.

İçeriği Görüntüle

Turnuvada Kırgızistan üçüncü, KKTC de dördüncü oldu.