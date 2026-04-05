Yağmurlu hava ülke genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Dairesi’nin son ölçümlerinde en fazla yağış metrekareye 21 kilogramla Sandallar köyünde kaydedildi. Onu 19 kilogramla Kalkanlı ve 15 kilogramla Yeşilırmak izledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Sandallar 21 kg/m², Kalkanlı 19 kg/m², Yeşilırmak 15 kg/m², Beyarmudu 14 kg/m², Çayönü, Dörtyol 13 kg/m², Pile, Çamlıbel, Kozanköy 12 kg/m², Gaziveren, Girne, Mağusa 10 kg/m², Selvilitepe, Akdeniz, Güzelyurt, Akdoğan 9 kg/m², Salamis, İskele, Kırıkkale 7 kg/m², Kaleburnu 6 kg/m², Boğaz, Taşpınar, Geçitkale, Koruçam 5 kg/m², Türkeli, Lapta, Alsancak 4 kg/m², Gönyeli, Zümrütköy, Doğancı, Beylerbeyi, Bostancı, Karaoğlanoğlu 3 kg/m².”