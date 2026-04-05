Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yarın genel grev kapsamında saat 09.30’da Lefkoşa Mor Çember noktasında toplanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyeceklerini bildirdi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, hükümet görevde kaldığı sürece mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Tutarsız politikaların halkı ekonomik zorluklar karşısında savunmasız bıraktığını savunan Serdaroğlu, “Verilen sözlerin tutulmaması güven kaybı yaratmıştır. Emekçilerin alım gücü düşmüş, geçim koşulları ağırlaşmıştır” dedi.

Yolsuzluk, ayrıcalık ve partizanca anlayışın kamu vicdanını zedelediğini, hukuk devleti ilkelerinin zayıflatıldığını ileri süren Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkileyecek hayat pahalılığı yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesi ve sonrasında Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname ile yasa tasarısını dayatması mücadeleyi zorunlu kılmıştır.”

Halkın refahını, adaleti ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceklerini belirten Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalar ile Kamu-İş üyeleri, özel sektör emekçileri, sosyal yardım alan vatandaşlar, özel gereksinimli bireyler, asgari ücretliler ve emekliler başta olmak üzere tüm kesimleri mücadeleye davet etti.

Söz konusu yasa tasarısına destek veren milletvekillerine de seslenen Serdaroğlu, “Halkın iradesini yok sayanlar bir daha o koltuklarda olmayacaktır” dedi.