Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), altyapı çalışmalarını güçlendirmek ve kent genelinde içme suyu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Kısmi İçme Suyu Şebeke Yenileme İhalesi’ni sonuçlandırdı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, LTB ile Binbir Construction arasında imzalanan sözleşme kapsamında 482 bin 898 euro tutarındaki yatırımla, 8 kilometre alana HDPE boru döşenecek.

Söz konusu yatırımın LTB’nin öz kaynakları ile 180 takvim gününde yapılacağı kaydedildi.

-Harmancı: “Sağlanacak su tasarrufuyla proje zaman içinde kendi maliyetini karşılayacak"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sözleşme sonrası yaptığı değerlendirmede, Sanayi Bölgesi’nin uzun zamandır ihmal edildiğini belirtti.

İlk aşamada hurda araçların kaldırıldığını ve kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını aktaran Harmancı, bu sayede bölgenin hem kirlilik yaratan hem de trafiği engelleyen eski araçlardan arındırıldığını ifade etti.

Harmancı, “Şehirlerin gelişimi yeraltından başlar” yaklaşımıyla Sanayi Bölgesi’nin su altyapısını yenileme çalışmalarına başladıklarını belirterek, bölgenin yarısından fazlasını kapsayan ihalede boruların değiştirileceğini ve yeni abone sayaçlarının takılacağını kaydetti.

Bölgenin önemli sorunlarından biri olan su kaçakları ve kayıplarının da bu çalışmalarla azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Harmancı, sağlanacak su tasarrufuyla projenin zaman içinde kendi maliyetini karşılayabileceğini belirtti.

Harmancı, Sanayi Bölgesi’nin çağdaş bir görünüme kavuşması ve altyapısı tamamlanmış örnek bir bölge haline gelmesi için çalışmaların süreceğini de ifade ederek, bölgede sorumluluğu bulunan devlet daireleri ve ilgili paydaşların da daha somut adımlar atmasının önemli olduğunu söyledi.