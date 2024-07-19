Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Malul Gazi Nusrettin Yuca, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askerleri olarak adaya barışı getirmek için geldiklerini belirtti. Yuca, harekatla dünyaya “Kıbrıs Türk halkı soydaşlarımız yalnız değildir” mesajı verdiklerini vurguladı.

Yuca, yayımladığı mesajda, Rum-Yunan ikilisinin hayalleri olan adayı Yunanistan’a bağlamak ve Türkleri yok etme planlarının uzun yıllar boyunca adada kan ve gözyaşına sebep olduğunu kaydetti.

“Rumlar, Yunanistan desteği ile dünyanın gözü önünde Kıbrıs Türk halkına çok uzun yıllar katliam ve soykırım yapmış olmasına rağmen, her zaman olduğu gibi olanlara Türkiye Devletinden başka ‘dur’ diyen de olmamıştır.” İfadelerine yer veren Yuca, Adadaki soydaşlarını kurtarmalarının, onları özgürlüklerine kavuşturmanın kolay olmadığını, bunun için çok büyük bedeller ödediklerini anlattı.

Yuca şunları belirtti:

“20 Temmuz Barış Harekatı’nı gerçekleştiren bizler, başta Yunanistan ve Rum olmak üzere tüm dünyaya çok büyük bir ders verdik. Dedik ki, ‘Kıbrıs Türk halkı soydaşlarımız yalnız değildir.’ Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında Türkiye Cumhuriyeti ve onların can güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vardır.”

Dünyaya da seslenen Yuca, KKTC’yi kuran en büyük mimarların kendileri olduğunu, adada kalıp evlendiklerini, çocukları, torunları olduğunu, 1200 gazi arkadaşıyla yerleştikleri topraklarda 10 bin kişilik bir aile olduklarını belirtti, şunları ekledi:

“Bizlerden sonra bu devlete sahip çıkmaları için kendi çocuklarımızı ve torunlarımızı yetiştirdik, yetiştirmeye de devam ediyoruz. Özelikle Rum-Yunan ikilisine ve onların işbirlikçilerine çağrımdır, boşuna sevinmeyin. Bizler gittikten sonra gözümüz arkada kalmayacaktır. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bu topraklar uğruna ne bedeller ödediğimizi, nasıl mücadele ile destan yazdığımızı anlattık. İnanırım ki, kazandığımız toprakları ve kurduğumuz devleti yaşatacak nesillerimiz bizleri çok güzel temsil edecek ve emanet ettiklerimize gerektiği şekilde sahip çıkacaktırlar.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlu olsun.”