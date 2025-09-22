İtfaiye Müdürlüğü, 15-21 Eylül tarihleri arasında KKTC genelinde 14 yangın ve 25 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu oluşan maddi zarar yaklaşık Bin 5 yüz 41 TL olarak hesaplandı.

Yangınların bölgelere dağılımı şöyle: "Girne 4, Gazimağusa 4, Lefkoşa 2, Vadili 2, İskele 1 ve Çağlayan 1."

Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri "Kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, aracın egzozuna sıkışan yastığın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, aracın yakıt hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, çakmak ile oynayan çocuğun elyaf ve köpükleri tutuşturması ve kişiler tarafından yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp ağıla sirayet etmesi" şeklinde yer aldı.

Özel servis olayları ise, "Asansörde mahsur kalan, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, kuyuya düşen oğlağın, araçta kilitli kalan çocuğun ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde sıkışan yılanın, ağaçlarda, araçların motor bölümlerinde, apartman boşluğunda, evin pencere bölümünde ve bahçe içerisindeki su depolarının arasında sıkışan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak sıralandı.

-31 Ekim’e kadar ateş yakmak yasak…

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, yangın çıkmasına yönelik tedbirlerle ilgili hatırlatmalarda bulunarak; 31 Ekim tarihine kadar, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu yineledi.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmamasını isteyen İtfaiye Müdürlüğü “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” dedi.

İtfaiye Müdürlüğü duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşılmasını da istedi.

- “Davlumbaz içinde biriken yağları iki ayda bir temizlenmeli”

İtfaiye mutfakta kullanılan davlumbaz içerisindeki metal filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmesinin meydana gelebilecek yangın riskini önlemeye yardımcı olacağını da kaydetti.

Açıklamasında, yangına sebebiyet verebilecek elektrikli aletlerin kullanımı hakkında tedbirlere de yer veren İtfaiye Müdürlüğü şunlar kaydetti:

“Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.”

- “Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızması, kısa devre ve egzoz sebepli yangınların önlenebileceğini de belirten İtfaiye Müdürlüğü “Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” uyarılarında bulundu.