Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 54 yaşındaki İsmet Başkan teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru İsmet Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.08.2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Girne'de Esat Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir casino içerisinde, kasanın ön kısmında, yerde bulduğu Girne'de sakin O.E.’ye ait 100,000 TL değerindeki altın işlemeli tesbihi sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 03.08.2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntüleri incelendiğini, ifadeler temin edildiğini belirtti. Polis, davasını kabul etmediğini, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.