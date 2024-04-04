Tüketiciler Derneği, küçük baş hayvan eti kilosunu azami 550 TL ile sınırlayan kısa süreli narh kararına destek verdi ancak bunun kalıcı çözüm olmayacağını vurguladı.

Tüketiciler Derneği, bu sorunun çözümü için, serbest piyasa kurallarının arz ve talep dengesini sağlayacak üretime destek verilmesi, ithalatın serbest bırakılması ve “Hal Yasasının” derhal uygulanması için hükümete çağrı yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yarın yapılacak Tüketici Konseyi 15’inci toplantısına tüketici örgütleri yanında tüm bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve mevcut üniversitelerin temsilcilerinin katılacağını ifade eden Dernek, tüketici hakları ve sorunlarının değerlendirileceği toplantıda derneğin 22 maddelik yazılı talepte bulunacağını ifade etti.

Tüketici Konseyi’nin kararlarından olan Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına ve Hükümete çağrıda da bulunuldu.