20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti ve ardından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Büyükelçi Korukoğlu, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Korukoğlu, deftere yazdığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında temel insan haklarından mahrum bırakıldığını, ancak Anavatan Türkiye’nin desteği ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sayesinde can güvenliği ile özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine, vatanına ve milli davasına sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Bayazıt Yumuk, Barış Harekatı’nın akan kanı durdurduğunu ve Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü güvence altına aldığını söyledi.

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu ise konuşmasında, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için belirsizliğin yerini umuda, yok edilme endişesinin yerini özgürlüğe bıraktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Korukoğlu, adada iki ayrı halk, iki ayrı yönetim ve iki ayrı kamusal düzen bulunduğunu vurgulayarak, bu gerçek göz ardı edilerek yürütülen müzakere süreçlerinin kalıcı bir sonuç vermediğini ifade etti. Hedeflerinin, mevcut gerçekleri esas alan, iki devlet arasında iş birliğine dayalı yeni bir vizyonun hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Korukoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınmasına yönelik çağrılarına teşekkür etti.