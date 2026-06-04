Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadan izole olmak değil, dünyayla buluşmak istediğini belirterek, “Bu halk eşitlik istiyor. Bu halk sorun değil, çözüm istiyor.” dedi.

Erhürman, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, çocuklarının gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla aynı haklara eşit biçimde sahip olmasını istediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, bu ülkenin önünü açacak liyakatli kadrolara sahip olduğunu bildiğini kaydeden Erhürman, “Bu saydıklarım ve çok daha fazlası, farklı siyasi görüşlere sahip olan, farklı siyasi partilere mensup ya da oy veren, çok ama çok geniş kesimlerin ortaklaştığı temel bir vizyonu oluşturuyor.” ifadelerine yer verdi.

- “Vizyon açık, yol belli”

Vizyonun açık ve yolun belli olduğunu dile getiren Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yolun neresindeyiz? Ne sonunda, ne de başında… Önemli olan, günlük yaşamın ‘hayhuyuna’, kısır çekişme arzularına, kişisel ihtiraslara, ‘Bu memleketten, bu halktan bir şey olmaz’ anlayışının konformizmine, ‘sakil’ popülizme kapılmadan, bu halkın ve çocukların gailesini çekmeyenlere ve bu halkın ortaklaştığı vizyonu önemsemeyip kendini halkın üzerinde bir yerlerde konumlamaya uğraşanlara kulak asmadan, gece gündüz çalışarak doğru yolda hep birlikte yürümek…”

Erhürman, halkın belirlediği ve ortaklaştığı hedeften en ufak bir sapma göstermeden, sağdan soldan gelen “Olgunlaşmamış, tahrikkar bağrış çağrışlara” öfkelenip konsantrasyonun bozulmasına izin vermeden, gerçekleri görerek ve bilerek, ciddiyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla hep birlikte yürümeye devam edeceklerini belirtti.