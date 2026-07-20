20 Temmuz Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetci Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, konuk bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, konuk olarak adaya gelen bazı siyasi parti temsilcileri ile Türkiye ve Azerbaycan’dan heyetler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tören alanında Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayrakları eşliğinde alkışlarla karşılandı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.

Mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan sporcu gençler tarafından tören alanına getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Erhürman’a takdim edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

- Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkı, bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru, eşit sahibidir. Azınlık değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istediklerini vurgulayan Erhürman, “müzakere olsun diye müzakere”, “5+1 olsun diye 5+1” istemediklerini belirtti. Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söylediği gibi “sonuç odaklı olunması ve Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi” doğrultusunda sonuç alınması gerektiğini kaydetti.

erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini açıkça ortaya koymaya devam ettiğine de vurgu yaptı.

-Yılmaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Kıbrıs Türkü’nü ortadan kaldırarak adanın tamamına hâkim olmayı amaçlayan girişimlerin Barış Harekâtı’yla engellendiğini, Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde yarım asrı aşkın süredir devam eden bir barış ortamı kurulduğunu kaydetti.

“Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.” diyen Yılmaz, “Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilerleyişini durduramayanlar, bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün iradesini ve devletine sahip çıkma kararlılığını zayıflatamayacak; Beşparmak Dağları’nı şereflendiren şanlı bayrağı ilelebet görmeye devam edeceklerdir.” dedi.

Tören, daha sonra resmigeçitle devam etti.