Tüketiciler Derneği, asgari ücretteki dengesiz olduğunu savunduğu artışların kısa dönemde maliyet artışı, üretim düşüşü, işsizlik artışı, ihracat düşüşü ve enflasyonun yükselişi olarak ekonomiyi ve tüketicileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, derneğin Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yaptığı ziyaretlerde ekonomik kalkınma ve enflasyonun denetim altına alınabilmesi konusunda taleplerini ilettiğini kaydetti.

“Asgari ücretler ne kadar yükselirse, bu ücretleri karşılayamayacak küçük işletme sahipleri o kadar artacaktır. Bunun sonucunda küçük işletmeler, daha az işçi çalıştıracak ve bu durum işsizlik oluşturacaktır. ” ifadelerine yer veren Işık, kaçak işçi çalıştırılmasının bir sebebinin de asgari ücret olduğunu savundu.