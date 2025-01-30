Tüketiciler Derneği fırsatçı piyasa anlayışının tüketicileri fahiş fiyatlara karşı korumasız bırakarak isyan ettirecek noktaya getirdiğini kaydetti.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında “Tüketicileri isyan ettiren bu fırsatçılığa karşı sosyal patlamaları önleyecek gerekli önlemleri acilen alması için Derneğimiz hükümeti uyarmaktadır” dedi.
Hükümeti tavan yapan kırmızı et fiyatlarına duyarsız kalmakla suçlayan Işık, Gıda Güvenliği Yasası kapsamında etkin denetimler yapılmasını istedi.
Editör: Mehmet Mehmet