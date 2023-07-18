Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık ve beraberindeki heyet, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, tüketici sorunları ve şikayetlerine ilişkin iş birliği çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

Tüketiciler Birliği Başkanı Işık yaptığı yazılı açıklamada, taleplerini yazılı olarak bakanlığa ilettiklerine işaret ederek, Tüketicileri Koruma Yasası’nın güncelleştirilmesini istedi.

Tüketici Konseyi’nden katılacak üyelerden bir alt komitenin oluşturulmasını talep eden Işık, enflasyonun yarattığı piyasa anarşisinde tüketicileri koruyacak önlemlerin alınmasını ve tüketici şikayetlerinin on-line alınarak işleme konulmasını talep etti.