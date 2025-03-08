Tuğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek kadın belediye başkanı olarak kadınların her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Başkan Tuğlu, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlar, toplumun temel yapı taşıdır. Hayatın her alanında emek veren, üreten ve toplumu şekillendiren kadınlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri ve fırsat eşitliği içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri en büyük arzumuzdur. Kadınların sesi duyuldukça, toplumsal eşitlik yolunda daha büyük adımlar atılmış olacak.”

Belediyede kadın çalışanların sayısını artırmaya yönelik politikalar geliştirdiklerini ve kadın girişimcileri destekleyen projeler ürettiklerini de ifade eden Tuğlu, kadınların üretime katılmalarını sağlamak için ellerinden gelen tüm desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.