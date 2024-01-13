Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.

Fatma Çimen Tuğlu gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitiren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ömrünü Türk milletine ve Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.

Fatma Çimen Tuğlu’nin Denktaş’ın vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesaj şöyle:

“Varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bizlere emanet ettiği bağımsız KKTC’yi ilelebet yaşatacağız. Ruhu Şad olsun.”