Merkezi İhale Komisyonu’ndaki usulsüzlük soruşturması genişliyor Mali Şube’de görevli polis memuru Uğur Yıldıran, Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoglu'nun oğlu Tosunoğlu İnşaatın direktörü Uğur Tosunoğlu’nun “iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgelerini tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs” ve “yasal görevlere riayetsizlik” suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı.

785 MİLYON TL'LİK İHALEYE ŞÜPHELİ BAŞVURU

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Merkez Bankası’nın yeni binası için 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki bir ihaleye katılmak isteyen zanlı hakkında gizli bir soruşturma başlatıldı. Polis memuru Yıldıran, Tosunoğlu’nun, 20-21 Ocak 2025 tarihlerinde MİK’e başvuruda bulunduğunu, ancak borcu olmasına rağmen "borcu yoktur" yazısı sunduğunu belirtti.

TOSUNOĞLU'NUN 13 MİLYON TL EK GELİR BORCU ÇIKTI!

Tosunoğlu’nun, 15 Ocak 2025’te KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden “borcu yoktur” yazısı aldığı, ancak 21 Ocak 2025’te 32 milyon TL ek kar beyanında bulunduğu tespit edildi. Buna karşın, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

İHALEYE KATILIM BEYANNAMESİ BULUNDU

5 Şubat’ta tutuklanan Tosunoğlu’nun evinde yapılan aramada, MİK’e sunduğu teklif dosyası ve bir fatura delil olarak ele geçirildi. Aynı gün, zanlıya ait şirketin muhasebesinde ve şantiye ofisinde yapılan aramalarda ise ihale katılım beyannamesi bulunarak emare alındı.

20 KİŞİNİN DAHA İFADESİ ALINACAK!

Soruşturmanın yeni başladığını ve şu ana kadar 9 ifade alındığını, en az 20 kişinin daha ifadesine başvurulacağını belirten polis, zanlı için ek tutukluluk talebinde bulundu.

SAVUNMA: 3 AYDA YENİ BORÇ OLUŞABİLİR

Tosunoğlu’nun avukatı Hasan Esendağlı ise, vergi dairesinin borcu yoktur yazılarını 3 aylık süre için verdiğini, bu sürede yeni vergi borcu oluşabileceğini öne sürerek, müvekkilinin suç işlemediğini savundu.

ZANLI BUGÜN YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK!

Zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

GÖZLER TAPU DAİRESİNE ÇEVRİLDİ!

Öte yandan, Mali Şube’nin ihale usulsüzlükleriyle ilgili geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü belirtiliyor. Daha önce de Tüfekçi’nin tutuklandığı bu süreçte, gözler Tapu Dairesi’ne çevrildi.

YENİ TUTUKLAMALAR YAPILABİLİR

İddialara göre, bazı gayrimenkul alım-satımlarında, satın alanların bilançolarıyla, zanlıların beyan ettikleri satış rakamları arasında tutarsızlıklar bulunuyor. Bu nedenle, polisin yeni tutuklamalar yapabileceği konuşuluyor.