Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Rodriguez'i tehdit etti:

- "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek"

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD hükümetini işbirliği yapmaya çağırdı

Washington, 5 Ocak 26 (TAK): ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i "Maduro'dan daha ağır bedel ödemekle" tehdit etti.

The Atlantic dergisine mülakat veren Trump, Rodriguez'in ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini ifade etti.

Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek." dedi.

Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, "(Venezuela'da) Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz, şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya, bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var." diye cevapladı.

Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O (Eski ABD Başkanı George) Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı." dedi.

Daha önce ABD'nin, Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları hakkında Trump, Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" savundu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

- Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD hükümetini işbirliği yapmaya çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, ABD hükümetine işbirliği çağrısında bulundu.

Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı.

Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.

Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

