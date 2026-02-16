Beyaz Saray, Donald Trump'ın 400 milyon dolarlık lüks balo salonu projesinin bugüne kadarki en ayrıntılı planlarını sundu.

ABD Başkanı salı günü Truth Social'da "Tamamlandığı zaman dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş en iyi balo salonu olacak; başkanlar 150 yılı aşkın süredir böyle bir salon arıyor ve şimdi EN İYİSİNE kavuşuyorlar!" diye yazarak tasarımlardan iki görsel paylaştı.

Eşi benzeri görülmemiş bu yapısal, emniyet ve güvenlik özellikleri nedeniyle, gelecekteki başkanlık yemin törenlerinde de kullanılacak.

Shalom Baranes Associates, bölgedeki büyük federal inşaat projelerini denetleyen ABD Ulusal Başkent Planlama Komisyonu'na tasarımların tamamını iletti. Belge, yaklaşık 8 bin 300 metrekarelik binanın çeşitli açı ve ölçülerdeki görüntülerini içeriyor.

"Doğu Kanadı'nı Modernleştirme Projesi" adını taşıyan planlar, komiteye çarşamba günü sunuldu.

Tasarımlar, balo salonunun güney revakının üzerindeki büyük üçgen alınlığın, önceki planlarda yer alsa da artık kaldırıldığını ortaya çıkardı. Doğu tarafındaki benzer bir alınlık ise planda hâlâ duruyor.

Güney revakının alınlığı kaldırılsa da binanın Beyaz Saray'la aynı yükseklikte olmaya devam etmesi bekleniyor; ki bu da Trump için bir öncelik.

Bu durum dış mimarlar ve tarihi eser koruma uzmanları arasında endişe yaratırken, projenin ana yapıyı ve 15th Street NW gibi belirli noktalardan Beyaz Saray'ın manzarasını gölgeleyebileceği uyarıları yapılıyor.

Biden'ın atadığı ve Trump'ın geçen yıl ABD Güzel Sanatlar Komisyonu'ndan çıkardığı mimar Bruce Redman Becker, The Washington Post'a (WP) yaptığı açıklamada tasarımların "Beyaz Saray'la tamamen orantısız, düzgün ölçeklendirilmemiş sahte-neoklasik bir yapıyı" gösterdiğini söyledi.

Becker bu görüntülerin, binalara yapılacak yeni eklemelerin tarihi yapıyla uyumlu olmasını gerektiren Ulusal Park Servisi (NPS) yönergelerine de aykırı olduğunu ifade etti. WP'ye konuşan mimar "Tasarım ekibi bu yönergeleri açıkça görmezden gelmiş ve planları yönergelere uygun şekilde revize edip yeniden sunmaları istenmeli" dedi.

Güney revakının alınlığı kaldırılsa da binanın Beyaz Saray'la aynı yükseklikte olmaya devam etmesi bekleniyor; ki bu da Trump için bir öncelik (realDonaldTrump/ Truth Social)



The Independent, NPS kurallarına uyulmadığı iddiasıyla ilgili yorum almak için Beyaz Saray ve Shalom Baranes Associates'le temasa geçti.

Bağımsız bir inceleme yapılmadan ve ABD Kongresi'nin onayı alınmadan Trump'ın geçen yıl ekim ortasından sonuna kadar Doğu Kanadı'nı yıkma kararını uygulaması kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

Daha sonra Ulusal Tarihi Koruma Vakfı, balo salonunun inşaatını durdurmak için dava açmıştı.

Ancak yasal mücadeleleri dert etmediği görülen ABD Başkanı salı günkü paylaşımında "Harika Beyaz Sarayımızın arazisine inşa edilen Büyük Balo Salonu'nun iki açıdan görünümü; bütçeyi aşmıyor ve planlanandan hızlı ilerliyor!" ifadesini de kullandı.