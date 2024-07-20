TRT'den yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mutlu Barış Harekatı'nın 50. Yılı" belgeselinde, EOKA Rum terör örgütünün katliamlarına maruz kalmış görgü tanıklarının yaşadıkları, Kıbrıs Türklerinin kahramanlıkları ve Türk askerinin harekat sırasında Ada'da yazdığı destan ekranlara taşınacak.

Kıbrıs sorununun ortaya çıkışı, İngilizlerin tutumu, Rumlar ve Türklerin Ada'daki nüfus dağılımı gibi başlıklar, "Pelin Çift ile Gündem Ötesi Kıbrıs Özel" programında, konuklar Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Haydar Ali Yıldız ile ele alınacak.

TRT Belgesel'den "Kıbrıs Barış Harekatı"na özel belgeseller

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun hiç bilinmeyen rolü, "Gol Atan Cepheye" programıyla TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Osmanlı hakimiyetinden bugüne uzanan süreçte Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakları ve bu haklara yönelik saldırılar, "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeselinde anlatılacak.

"Kıbrıs İçin Havalandılar" isimli kitabın hikayesini ele alan "Yaşamın Kıyısında: Barış" belgeseli, tarihin önemli bir dönüm noktası olan Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve kahramanların fedakarlıklarını izleyiciye aktaracak.

"Akdeniz'in Kalbinde Türk Adası: KKTC" belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Avaz'da

Doğu Akdeniz'deki enerji ve güç mücadelesini, Türkiye'nin denizlerdeki Misakımilli sınırları ve "Mavi Vatan" teorisi çerçevesinde ele alan "Akdeniz'in Kalbinde Türk Adası: KKTC" belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Avaz'da ekrana gelecek.

İlk hava harp şehidi olarak tarihe geçen Yüzbaşı Cengiz Topel'in hayat hikayesi ve nasıl şehit edildiği, "Geçmişin İzleri: Cengiz Topel" belgeselinde izleyicinin dikkatine sunulacak.

TRT World'ün Lefkoşa'dan gerçekleşecek "Strait Talk" programının özel bölümünde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlanacak.