Geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, milletvekilleri, İş insanları ve Kuzey Kıbrıs Emlak sektöründen seçkin davetliler katıldı.

Gecede TRİCON DEVELOPMENT ortakları konuşma yapmak üzere kürsüye gelirken ilk konuşmayı Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan yaptı. Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üç güçlü firma olarak bir sinerji yaratmak ve ülkeye yatırım anlamında güçlü ve ayakları yere basan eserler bırakmak adına toplam 5 proje ile yola çıktıklarını ve birbirinden özel bu projelerin ekonomik açıdan da ülkeye girdi sağlayacağını belirtti. Noyan ayrıca her proje başlangıcındaki heyecanının hiç eksilmeden devam ettiğini ve üreterek kalkınmaya inandığını ifade etti. Ardından söz alan ONMAX Development ltd. direktörü Halil Onalt 1985 yılında şirketlerinin adada bir marka yaratmak için aile olarak büyük emek verdiklerini ve kazanılan bu tecrübeleri ile TRİCON DEVELOPMENT’e iki değerli ortağı ile baş koyarak çağdaş projelerini yatırımcıların beğenisine sunduklarını belirtti. Akdenizde önemli bir konuma sahip olan KKTC’nin önümüzdeki dönem değerinin daha da bilinir hale geleceğine olan inancı ile yatırım açısından inovasyonu ön planda tutan projeler ile yeni kurulan TRİCON’un büyük şirketler arasında yer alacağını söyledi. Son olarak konuşma yapan Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter yeni bir yola çıkarken güvendiği ve yola çıkmaktan gurur duyduğu ortakları ile tecrübelerini birleştirerek çağdaş ve modern siteleriyle her zevke hitap eden yaşam sunduklarını. Yeni projelerin birbirinden özel olması nedeniyle yatırım açısından avantajlı bir durumda olduklarını belirterek geceye katılan misafirlere teşekkür etti.

Geceye katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’de birlikten güç doğduğunu, ülkede en çok ihtiyaç duyulan unsurun da birlik ve beraberlik olduğunu belirterek bu ortaklığın da güçlü bir şekilde yoluna devam edip başarıya ulaşacağına olan inancını ifade etti.

Son olarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İskele ve Gazimağusa bölgesine her geldiğinde Noyanlar ve Dörter projelerini gördüğünde ülkenin ne kadar da hızlı kalkındığını gördüğünü, şimdi bu iki başarılı şirkete Halil Onalt’ın da katılarak güçlerini daha da birleştirip büyüterek ülke ekonomisine ve tanınmışlığına büyük katkılar yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca KKTC’nin her geçen gün emin adımlarla ileriye doğru gittiğini ve yabancı yatırımcılara çağrı yaparak bu güzel, güvenli, yatırım iklimi uygun, sahilleri güzel adaya yatırım yapmalarının büyük avantajlara neden olacağını söyledi. Tatar, TRİCON ortaklarına da olan güveninin tam olduğunu, başarıya ulaşacaklarını ifade ederek başarılar diledi.

Gecenin sonunda ülkemizin ve Türkiye’nin sevilen ünlü sanatçısı Ziynet Sali sahneye çıkarak geceye katılanlara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Birbirinden özel ve eşsiz olan projeler;

AURALUX Cittaslow şehri olan Yeniboğaziçi bölgesinde 2+1, 2+1 ve 1+2 Loft tiplerle toplamda 100 üniteden oluşan , sahile ve Salamis ormanına sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan zarif ve ayrıcalıklı bir hayat kalitesi sunan bir proje.

NEO RESIDENCE İskele ve Gazimağusa yolunun tam merkezinde Salamis ormanına ve sahile sadece 5 dakika uzaklıkta modern tasarımı ile ortak açık yüzme havuzu, spor salonu ve özel site güvenliği ile huzur ve konforu sunuyor.

TERRA LIFE İskele bölgesinde sahile 5 dakika uzaklıkta stüdyo ve stüdyo loft tiplerinde toplam 184 birimden oluşmakta olup hayalinizdeki yaşamın kapılarını deniz ve doğanın huzur verici manzarası ile müşterilerin beğenisine sunuyor.

TERRA GARDEN İskele Bahçeler bölgesinde sakinlik ve konforu bir araya getirerek hayallerinizdeki yaşamı sunuyor. 2+1, 1+2 loft, stüdyo ve stüdyo loft tiplerinde toplam 216 birimden oluşmaktadır. Denizin ve havuzun zevkini aynı anda yaşayabileceğiniz bir proje.

Ve son olarak göz alıcı, etkileyici ve sürpriz proje SOLMARİS. İskele Boğaz’daki Limanın hemen yanı başında denize komşu nefes kesen ultra lüks ve modern villalar çok yakında satışa sunulacak.