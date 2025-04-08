Güzelyurt'ta bir sürücünün dikkatsizce geri geri gittiği sırada önce başka bir araca çarp, daha sonra dükkana girmesi sonucunda meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, Fadıl Alpun (E-78), yönetimindeki FV 342 plakalı salon araçla saat 14.00 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı'nda geri geri gittiği sırada, o esnada anayolda seyreden Yavuz Doğan (E-38) yönetimindeki SK 821 plakalı araçla çarpıştı. FV 342 plakalı araç, cadde üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanına girerek, duvara çarptıktan sonra durdu.

Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.