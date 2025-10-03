KKTC'de geçen hafta meydana gelen 92 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 22-28 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 92 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların biri ölümle, 20’si yaralanmayla ve 71’i hasarla sonuçlandı.

35'i süratli araç kullanmak, 23'ü kavşakta durmamak, 13'ü yakın takip, 12'si dikkatsiz sürüş yapmak ve 9'u diğer etkenlerden kaynaklanan kazaların 31'i Girne, 25'i Lefkoşa, 22'si Gazimağusa, 9'u İskele ve 5'i Güzelyurt'ta meydana geldi.

Kazalardan kaynaklanan 5 milyon 964 bin 231 TL'lik hasar saptandı.

- Denetimlerde 3 bin 256 rapor, 274 araca men, 9 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin bu haftaki trafik denetimlerinde 3 bin 256 araç sürücüsü rapor edildi, 274 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 689, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları 18, Tehlikeli Sürüş 25, Dikkatsiz Sürüş 64, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 200, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 13, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 86, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 65, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak 31, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 174, Trafik Işıklarına Uymamak 13, Muayenesiz Araç Kullanmak 81, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 60, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 73, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 23, Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak 38, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak 7, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak 12 ve 1602 diğer trafik suçları.”