Gazimağusa Belediyesi, yeni yıl öncesinde özel ve devlet okulları ayrımı yapılmaksızın, Gazimağusa genelinde faaliyet gösteren 22 anaokulu, ilkokul ve kreşte öğrenim gören toplam 3 bin 855 çocuğa yeni yıl hediyesi verdi.

Belediye ekipleri, Noel Baba kostümleriyle sınıflara girerek çocuklara hediyelerini verdi.

Ziyaretler sırasında çocuklarla anı fotoğrafları da çekilerek, bu özel günün hafızalarda kalıcı bir hatıra olarak yer etmesi amaçlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nin yeni yıl sürprizi, çocukların hafızasında tebessümle hatırlanacak güzel bir anı olarak yerini aldı.