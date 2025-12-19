Cumhuriyet Meclisi’nde 10 gündür süren bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında saat 15.15’te toplandı.

Genel Kurul’da bugün 64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı, 9 milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri görüşülerek.

Madde madde görüşülmesini ardından 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylanacak.

190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili 10 gündür süren görüşmelerde sağlıktan ekonomiye, tarımdan turizme, enerjiden eğitime, çalışma yaşamından çevreye, ulaştırmadan güvenliğe, iç ve dış politikadan Kıbrıs sorununa birçok başlıkta ve konuda saatler süreden konuşmalar yapıldı.