Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında dün toplanan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, yapay zeka destekli yeni hız tespit radarları ile ilgili değerlendirme yaparak karar üretti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre komisyon, yapay zeka destekli radarların; trafikte hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali, emniyet şeridi ihlali, yeme, içme ve sigara gibi unsurları tespit etmesinin uygun ve gerekli olduğunu kararlaştırdı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapay zeka destekli radarlarla ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar yeni radarların, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edeceğini belirtti.

-Radarların görüntü kaydıyla ilgili kararlar…

Komisyon; radarların sadece suç tespiti yapıldığında ihlalin kayıt altına alınmasına, suç tespiti halinde sadece sürücünün görüntüsünün kaydedilmesine ve sürücü dışındaki yolcular ve çevre ile ilgili görüntü kaydı yapılmamasına, görüntü kaydının sadece Polis Genel Müdürlüğü’nün ilgili biriminde bulunmasına karar verdi.

Radar cezalarının tebliğ ve tahsiline ilişkin yasal düzenleme yapılması, bu kapsamda e-devlet ve SMS uygulamalarının kullanılması yönünde ivedilikli çalışmaların yapılması, özellikle kiralık araç sürücülerinin kredi kart veya kartlarına bloke konulması ve/veya bu konuda provizyon alınması yönünde de yasal çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Komisyon ayrıca, yeni ehliyet alan sürücülerin kullanacakları araçlarda iki yıl süreyle, öğrenci ehliyeti sahiplerinin araçlarının dış yüzeyine yapıştırdıkları “L” işaretine benzer, bir işaret bulunması yönünde yasal düzenleme yapılması yönünde karar üretti.

Son zamanlarda trafikte seyreden çakarlı sivil araçlardaki artış nedeniyle bununla ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılması karara bağlandı.

Toplantıda son olarak, eski tip radarların ihtiyaç duyulan yerlerde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

-Arıklı: “Çalışmalar tamamlanana dek yeni radarlar, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komisyon toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve trafik güvenliğinin daha etkin düzenlenmesi için önemli kararlar alındığını söyledi.

Arıklı, yapay zeka destekli radarların hangi çerçevede hizmet vereceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Çalışmaların tamamlanmasına dek yeni radarlar, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edecek.” dedi.