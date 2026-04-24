Ercan Havalimanı yolunda, bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan 44 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü, beyin kanaması teşhisiyle genel yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Faruk Balıcak (E-36), yönetimindeki RP 311 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada diğer araçlara öncelik hakkı vermeden Teknofest çemberine girdi. Araç, o esnada çemberi dönen Serkan Şahin’in (E-44) kullanımındaki elektrikli scooterin önünü tıkayarak çarptı.

Kazada yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle genel yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

RP 311 plakalı araç sürücü Faruk Balıcak ise tutuklandı.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa’da ise, sürücü Halil Hürkan Köylüoğlu (E-30), yönetimindeki LG 707 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden bulvara giriş yaptı. Araç, o esnada bulvar üzerinde dikkatsizce seyreden Muhammed Burak Ateş (E-22) yönetimindeki 01 AUM 373 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Burak Ateş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde genel vücut travması teşhisi nedeniyle tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.