Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği Sebil, Türkiye’de devam eden eğitim programı kapsamında Tekirdağ’da bir enkaz çalışmasına katıldı.

KARK’ın açıklamasına göre Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği’nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı “Biz Bize Yetmeliyiz” seferberliği kapsamında sürdürülen eğitimlerde Sebil, Türkiye’de devam eden 75 günlük eğitim programı çerçevesinde Tekirdağ’da tarihi bir fabrikanın karmaşık enkaz yapısında görev aldı. Sebil’in koku alma ve hedef bulma becerilerini zorlu koşullar altında başarıyla sergilediği belirtildi.

Ayrıca Sebil ve eğitmeni Göker Reşat Özdemir’in, kısa bir süre önce Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) sınavına katılarak katılım belgesi aldığı, bunun bir sonraki hedef olan AFAD akreditasyonu için “önemli bir adım” olduğu kaydedildi.

Açıklamada eğitim sürecinin, Şemsettin Şayan gözetiminde sürdürüldüğü belirtildi. Eğitim programının son aşamasının Afyonkarahisar’da tamamlanması planlanırken, Sebil’in Türkiye’nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından resmi olarak akredite edilmesi hedefleniyor.

Sürecin başarıyla tamamlanması halinde Sebil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) resmi statüye sahip ilk lisanslı arama kurtarma köpeği olacak.