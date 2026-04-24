Tunus’taki "5'inci Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yarışması’na katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi mutfak dalı öğrencileri, 9 Altın Madalya ile “En İyi Takım” ve “En İyi Şef” kupası kazandı.

Okul Müdürü Meltem Adalı yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin, daha önce İstanbul ve Antalya’da katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarıların ardından ilk kez yer aldıkları uluslararası organizasyonda da performanslarıyla okula gurur yaşattığını belirtti.

“Bu büyük başarı öğrencilerimizin azmi, disiplini, emeği ve mesleklerine duydukları sevginin en güzel göstergesi oldu.” diyen Adalı, uluslararası arenada kazanılan bu derecelerin, geleceğin şefleri olan öğrencilerin ne kadar güçlü potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

-Şeftali kebabını pişiren Arabacıoğlu’na "En İyi Şef" ödülü

Yarışmaya katılarak KKTC'yi Tunus'ta temsil eden öğrenciler Çağan Emir, Başar Çağıl Arabacıoğlu, Hasan Koday, Toprak Şanverdi, Ahmetcan Bahçeci ile öğretmenleri Rufat Rufat’ı tebrik eden Adalı, Tunus’un Sousse şehrinde gerçekleşen festivalde, şeftali kebabını pişiren Başar Çağıl Arabacıoğlu’nun okula “En İyi Şef” ödülünü kazandırdığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Okul Aile Birliği’ne teşekkür eden Adalı, öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.