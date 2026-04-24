Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sendikaların daha adil, eşit, yaşanılabilir ve demokratik bir ülke için her alanda ve her anlamda mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Bıçaklı, Cumhuriyet Meclisi’ne getirilen hayat pahalılığı düzenlemesine karşı birlikte verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığını kaydederek, “Mücadelenin ilk günü ne söylemişsek, sendikalar olarak ortak ne karar almışsak, bugün de aynı noktada mücadelemize devam ediyoruz.” dedi.

Hükümetinin ülkeyi kötü yönettiğini, ortaya çıkan ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini savunan Bıçaklı, ilk günden itibaren HP ile ilgili yasa tasarısının Genel Kurul gündeminden alınarak komiteye çekilmesi, ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali için mücadele verildiğini, her iki hedefe de üyelerin desteğiyle varıldığını kaydetti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, şunları da ifade etti:

“Farklı görüşe sahip çok sayıda sendikanın ortaklaşabildiği bu birliktelik, emek mücadelesi tarihine altın harflerle yazılacak bir bütünlüğe sahne olurken, gelecek adına da tüm halkımıza umut olmuştur. Elbette ki bu birliktelik ve bu mücadele burada bitmemiştir. Bizlerin halkımıza bir sözümüz var, daha adil, daha eşit, daha yaşanılabilir, daha demokratik bir memleket için mücadelemiz her alanda ve her anlamda devam edecektir.”

Bıçaklı, üyelere, üye olmasa kendilerine destek verenlere, muhalefet partilerine ve basın emekçilerine teşekkür de etti.