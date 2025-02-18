Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Buğra Kılıç hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Buğra Kılıç gece saat 00.30'da Çanakkale Göleti yakınlarında çift şeritli yolda yaya olarak bulunduğu sırada kimliği meçhul bir sürücü yönetimindeki aracın çarpması sonucunda yan şeride savruldu. Yolun içinde yatan Kılıç'a daha sonra VJ 904 plakalı araçla dikkatsizce seyreden Berkan Lisani (E-28) çarptı. Kaza sonucu Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi.Lisani'yi tutuklayan polisin kaza mahallinden kaçan kimliği meçhul sürücü ve araba plakasının tespitine ilişkin soruşturması devam ediyor



Kaynak: rss