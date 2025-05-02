Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’ın, yaptığı röportajların ardından tehdit edilmesini ve söz konusu röportajı yaptığı kişinin ise Hollanda’da öldürülmesini büyük bir kaygı ve ciddiyetle takip ettiğini bildirdi.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu gelişmeler, yalnızca bir gazeteciyi değil, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan hedef alan çok tehlikeli bir sürecin işaretidir. Olaylar arasındaki zamanlama ve bağlantı, yaşanan tehdidin boyutunu gözler önüne sermektedir.” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Ayşemden Akın’ın hayatı açıkça risk altındadır. Her ne kadar aldığı tehdidin ardından Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptığı bildirimle ilgili bir takibatın devam ettiğine ilişkin bilgi sahibi olsak da, önceki gün Hollanda’da meydan gelen menfur olayın ardından durumun çok daha ciddi ve vahim sonuçlar doğurabileceği de açığa çıkmıştır.

Bu noktada güvenlik güçlerine açık çağrımızdır: Başta Ayşemden Akın olmak üzere, Bugün Kıbrıs çalışanı gazetecilerin güvenliği derhal sağlanmalı ve gerekli koruma ivedilikle temin edilmelidir. CTP olarak, hiçbir gazetecinin yaptığı haber nedeniyle tehdit edilmesini kabul etmiyor; mesleklerini korkusuzca icra edebilmeleri için her türlü siyasi ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesini talep ediyoruz. Basına yönelik bu tehditlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”