Kurulun özellikle son dönemde etik kuralları değerlendirme ve yorumlama yeterliliğinden uzaklaşarak nesnellikten, ciddiyetten ve adaletten yoksun kararlar ürettiğini savunan Eminoğlu, Gıynık Gazetesi’ne karşı sistematik bir tutum sergilendiğini iddia etti.

Eminoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "gazetenin kurumsal itibarının ve marka değerinin sarsılmasına yol açabilecek her türlü kurul açıklamasının hukuki bir sorun olarak değerlendirilip, yargıya taşınacağını" belirtti.

“Şikayetçinin mikrofondaki adı görünmeyince, bu haberin neresi eksilmiş ve kamuoyu hangi yönden yanıltılmıştır?” diye soran Bilbay Eminoğlu, Medya Etik Kurulu’nun kararının baştan aşağıya “uydurma” ilişkilendirmeler içerdiğini savundu.

Gıynık Gazetesi'nin itibarının yüzeysel ve dayanaksız biçimde bilgiden, muhakemeden ve tutarlılıktan yoksun kararlarla zedelenmeye çalışıldığını ileri süren Eminoğlu, “Düzgün, dürüst ve özgür gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Sorumluluğumuz sadece okurumuza ve halkımıza karşıdır” dedi.



Medya Etik Kurulu’na "basın özgürlüğünün gelişmesine katkı koymaktan uzak" eleştirisinde bulunan Bilbay Eminoğlu, “Yetersiz, ön yargılı, peşin hükümlü ve gayri adil tutumunuzdan dolayı kurulunuzun hiçbir kararı bundan böyle bizim için bağlayıcı değildir” ifadelerini de kullandı.