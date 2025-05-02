Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümetin, disiplin tüzüğü konusunda geri adım atmayarak ve grev yasakları getirerek mücadeleyi daha da büyüteceğini vurguladı

Yazılı açıklama yapan Çeler, hükümetin yanlıştaki ısrarının ülkede yaşamı durma noktasına getirdiğini belirterek, bugünkü genel grevin de buna karşı son bir uyarı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Çeler, “Disiplin Tüzüğü’ndeki değişikliğin geri alınmaması halinde süresiz grev kapıda. Halktan destek görmediği ve Anayasa’ya aykırılığı açık olan başörtüsü tüzüğünü ısrarla ve inatla yürürlükte tutmak ne demokratik bir yaklaşımdır ne de hukuki” dedi.

- “Yasaklamak çare değil”

Hükümetin toplumu daha fazla germeden ve topu mahkemeye atmadan derhal hatasından dönmesini isteyen Çeler, grevleri Bakanlar Kurulu kararlarıyla yasaklamanın çare olmadığını, mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Çeler, “Çağdaş, laik ve bilimsel eğitim koşullarının yaratılması yaşamsal önemdedir. Eğitimde yapılması gereken çok şey var. Toplumsal karşılığı olmayan, faydasız ve ayrıştırıcı adımlarla vakit öldürmek yerine, herkes sorumluluğunun gerektirdiği biçimde davranma olgunluğuna kavuşmalıdır” ifadelerini kullandı.