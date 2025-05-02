Başbakan Ünal Üstel, Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC’yi ziyaret etti. Üstel’e ziyareti sırasında bakanlar ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Festival alanında açıklamalarda bulunan Üstel, "Kıbrıs Türk halkının gurur günü. Çünkü burada bir tarih yazılıyor," dedi.

- Savunma sanayiinde Türkiye'nin gücüne vurgu

Gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu organizasyonun önemine dikkat çeken Üstel, "Savunma sanayiisi alanında Türkiye'nin gücünü bu alanda bir kez daha görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

- Teknoloji yeni lokomotif sektör olacak

Turizm ve eğitimin ülkenin lokomotif sektörleri olduğunu vurgulayan Üstel, "Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Üçüncü lokomotif sektörümüz teknoloji olacak," şeklinde konuştu.

- Ambargolara rağmen dev adımlar atılıyor

KKTC’nin ambargolar altında olduğunu hatırlatan Üstel, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle ülkenin geleceğe yönelik büyük adımlar attığını belirtti.