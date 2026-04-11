Çatalköy, Aydınköy ve Gemikonağı'nda meydana gelen üç kazada, dört kişi yaralandı.

Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde dün gece 23.55 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yeliz Kaya (50), 133 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VF 052 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol içerisinde arızalandığı için duran Salih Maz (45) yönetimindeki TPG 558 plakalı kamyona ait dorsenin sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Kaya, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaya, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Güzelyurt–Lefke yolunda araç takla attı

Güzelyurt–Lefke Eski Anayolu üzerinde Aydınköy mevkiinde dün gece 23.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Tanaka Ronald Makumbe (23), 131 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HA 717 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak toprak sete çarptı ve savrularak bir takla attı.

Kaza sonucu yaralanan yolcu Anesu Mapuranga (25), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Sürücü Makumbe ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Gemikonağı’nda motosiklet direğe çarptı

Gemikonağı, Ankara Sokak’ta bu sabaha karşı 03.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yaşar Taş (22) yönetimindeki 07 CAS 455 plakalı motosikletle güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Taş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Solmaz (20) ise Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.