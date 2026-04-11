Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimleri hedef alan, gerçeği çarpıtan ve toplumu yanıltan açıklamaları kınayarak, hekimliğin bireysel çıkarlar üzerinden değil, etik ilkeler ve kamusal sorumluluk temelinde yürütüldüğünü vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Gürkut, yürütülen sendikal mücadeleye ilişkin yapılan bazı açıklamaların “yanıltıcı nitelik taşıdığını ve sahada özveriyle çalışan hekimlere karşı haksızlık olduğunu” belirtti.

Kamu hastanelerinde görev yapan hekimlerin çalışma koşullarına değinen Gürkut, 24 saat kesintisiz sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi adına uzun nöbetler, acil servis yükü, servis sorumluluğu ve yoğun hasta trafiği ile çalışıldığını kaydetti.

Gürkut, “Bu gerçekliğin ‘günde birkaç saat çalışma’ gibi ifadelerle çarpıtılması, sahada özveriyle çalışan hekimlere karşı büyük bir haksızlıktır.” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda sahte diploma, rüşvet, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi ve yönetim zafiyetleri gibi iddiaların tartışıldığını belirten Gürkut, “Bu haklı mücadeleyi ‘20 bin lira için’ şeklinde sunmaya çalışmak, gerçeği çarpıtmaktan öte açık bir manipülasyondur.” dedi.

-Saldırı niteliği taşıyan söylemler değerlendirilmeli”

Gürkut açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Kazancı Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde kamu hekimlerinin gerçekleştireceği sağlık kurulu sevklerine bağlı olan bir kişinin; grev ve eylemler nedeniyle bu sevklerin aksamasından kaynaklı maddi kaygılar taşıması anlaşılabilir. Ancak bu durum, kullanılan dilin ve meslektaşları hedef alan ithamların etik ve ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Öte yandan, hekimlik mesleğine ilişkin yetki, unvan kullanımı ve meslektaşlara açık bir saldırı niteliği taşıyan bu söylemlerin, meslek örgütümüz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından gerekli yasa ve tüzükler çerçevesinde değerlendirileceğinden eminiz.”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Gürkut, sağlık hizmetinin polemik değil, sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.