Girne- Değirmenlik ana yolunda araç, Esentepe bölgesindeyse arazi yangını çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Girne- Değirmenlik ana yolunun zirve kısmında seyir halindeki RH 700 plakalı salon araçta muhtemel kısa devre sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan bugün saat 16.00 sıralarında Esentepe-Antifonidis kilisesi mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenden çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük alandaki maki bitki örtüsüyle 2 çam ağacı zarar gördü. Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Koray Avcı ile Merit Royal Diamond'da coşku dolu bayram
Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.