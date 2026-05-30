“Sesi Gülen Adam” lakabıyla gönüllere taht kuran Türk müziğinin güçlü sesi Koray Avcı, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Bayrama özel repertuvarıyla, Diamond’ın büyüleyici atmosferinde iki bini aşkın hayranı ile buluşan Koray Avcı, hafızalardan silinmeyecek bir bayram coşkusu yaşattı.

En hit parçalarından “Adaletin Bu Mu Dünya” ile konserine başlayan Koray Avcı, duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicilerine romantik anlar yaşatırken, hareketli parçalarıyla da salonu coşturdu. “Hoş geldiniz” diyerek sevenlerini selamlayan Koray Avcı, “Bayramı hep birlikte kutladığımız için çok mutluyum, iyi ki varsınız. Bizi bu güzel gecede bir araya getiren Merit ailesine çok teşekkür ederim” diyerek dinleyicilerinin bayramını kutladı. Diamond'daki coşkulu kalabalık karşısında programını uzatarak muhteşem bir konsere imza atan Koray Avcı, etkileyici sesi, enerjik sahne performansı ve samimi tavırlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, bayramın ilk günlerini annesi ile birlikte geçirdiğini belirterek “Annem duasını hiç eksik etmez. Ben de ona layık bir evlat olmak için çabalıyorum” dedi. Yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü kaydeden ünlü sanatçı, bayramın ardından iki hafta boyunca açık denizde olacağını ve tekne hayatından kesitler sunacağı bir vlog çekeceğini açıkladı.