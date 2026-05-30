Ercan Havaalanı'ndan sahte pasaportla çıkış yapmaya çalışan yolcu tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, A.K. (E-23) dün gece saat 23.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak için başka şahıs adına düzenlenen Romanya pasaportunu görevli memura verdi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Kumarhanede düşürülen cüzdanı çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan İskele’deki bir otelin kumarhanesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü müşterinin düşürdüğü ve içinde bin 700 TL, 400 euro nakit parayla sürüş ehliyeti olan cüzdan çalındı. Olayda zanlı görülen I.E. (E-41) dün Derinya Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.