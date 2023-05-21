Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 148’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 6 araç sürücüsü tutuklandı, 61 araç ise trafikten men edildi.