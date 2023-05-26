Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin 155'i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 29’u seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza aldı