Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sırasında iki sürücü tutuklandı, 37 araç trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, denetimler sırasında toplam1885 araç sürücüsü kontrol edildi.

135’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 326 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

2 sürücü tutuklanırken 37 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa’da trafik kazası

Öte yandan dün Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisinde meydana gelen kazara yaralanan olmadı.

Kaza 22 yaşındaki Oykan Derebey’in, yönetimindeki SE 140 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden DAÜ giriş yoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu, o sırada ana yolda 91 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Kıngsley O. Nduka(E-35) yönetimindeki SU 385 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. SU 385 plakalı araç sürücüsü Kıngsley O. Nduka tutuklandı.