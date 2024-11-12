KKTC Karayolları Master Planı çerçevesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğinde, ülke çapında trafik akım sayımı yapıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uzman ekipleriyle birlikte gerçekleştirile trafik akım sayımı için karayolu ağının çeşitli noktalarına, ince plastik borulardan ve bu boruların bağlı olduğu araç sayımı yapan cihazlardan oluşan, düzenekler yerleştirildi.

Ülke çapında 72 noktaya yerleştirilen düzenekler sayesinde hangi yolun kaç araba tarafından kullanıldığı tespit edilecek ve bu veri, karayolları ağının ne şekilde genişletilmesi gerektiği konusunda Karayolları Dairesi’ne ön bilgi sağlayacak.

4 Kasım tarihinde başlayan trafik akım sayım çalışmaları, 22 Kasım tarihine kadar devam edecek.