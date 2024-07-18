Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kıb-Tek yönetiminin elektrikli sayaçların ihalesiyle ilgili belgeleri kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşmasını istedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan EMO Başkanı Mehmet Toycan, elektrik sayaçlarının maliyetlerinin ne şekilde belirlendiğinin açıklanması, sayaçların belirli standartlara uygun olması ve güvenilirliklerinin belgelerle garanti altına alınması gerektiğini de söyledi.

Mehmet Toycan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıb-Tek elektrik sayaç ihalesi teknik şartnamesi doğrultusunda oluşturulan ihaleyi kazanan firmanın ürün uygunluğu Kıb-Tek tarafından belgelerle açıklanmalı, kamuoyuna yansıyan şüphelerin giderilebilmesi, şeffaflık ve güvenilirlik için önemlidir.

Diğer yandan, şartnameler arasında kamuoyuna yansıdığı şekilde çelişki varsa bunun da kamuoyuyla paylaşılması ve ihale makamının bu hususta uygulanması gereken prosedürü yerine getirmesi gerekmektedir. İhaleye katılacak olan tarafların eşit ve adil koşullarda yarışabilmesi adına, ürün tedarikçisi ve laboratuvar testi konularında ihale şartnamesinde düzenlemeye gidilerek, tarafsızlık ilkesinin delindiği şüphesinin ortadan kaldırılacağı tek metin oluşturulması gerekmektedir.

Bu şekilde, piyasada yer alacak sayaçların güvenilirliği ve doğruluğu netleşerek hem tüketici menfaati hem de Kıb-Tek güvenilirliği korunmuş olacak. Unutulmamalıdır ki, ihalede sonlandırılacak her tekil sayaç alım maliyeti doğrudan son kullanıcıya yansıyacaktır.