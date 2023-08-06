Tosunoğlu’nun çok gizli koruması kim!..

İsmi sürekli yolsuzluk, ihale ve rüşvetle anılan DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun bazı kesimler tarafından koruma altına alındığı iddia ediliyor.

Hasan Tosunoğlu kimdir, siyaset sahnesine kimin desteği ile girmiş ve hangi bakanın odasını düzenleyerek aktif siyasete girmiştir.

Geçtiğimiz hafta fabrikasını sattığını ve oğluna 20 Milyonluk FERRARİ aldığını söyleyen Tosunoğlu’nun fabrika sahibi olma süreci nasıl başlamıştır?

Hasan Tosunoğlu geçmişte hangi siyasilerle derin ve ekonomik ilişkiler kurmuş, bunun karşılığında neler kazanmıştır?

Yıllar önce Mağusa Hastane ihalesini alan ama bitiremeyen Tosunoğlu’nun ihale bedeli yüzde kaç artırılmış ancak yine de hastane teslim edilirken eksik işler ortaya çıkarılmıştır.

Tosunoğlu’nın bazı siyasetçi ve iş adamlarıyla kurduğu gizli ortaklıklar nelerdir?

Hangi gerekçelerle hiçbir yeterliliği olmadığı halde Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlık görevine getirilmiştir!

Tosunoğlu hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük konularında Meclis’de soruşturma açılmış mıdır, açıldıysa bunların takibi yapılmakta mıdır?

Hasan Tosunoğlu’nın bazı basın mensuplarıyla sürekli lüks restoranlarda yemekte bir araya geldiği görülmektedir, kendisi bunlara hangi imkanları sunmakta, neler vaat etmektedir.

Tosunoğlu istediklerini alamayınca istifa ederek hükümeti düşürmekle tehdit ederken, hükümet ortakları buna niye sessiz kalmaktadırlar?

‘Tosunoğlu Dosyası’nı tüm bilinmeyenleri ile birlikte KIBRIS MANŞET farkıyla izleyin…