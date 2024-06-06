İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik-Tatalısu arasında çıkan yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, yangına karadan da müdahale edilebilmesi için şu anda dozerlerle şerit açılmaya çalışıldığını söyledi.

TAK muhabirine yangının son durumu hakkında bilgi veren Toroslu, şu anda yangına biri Türkiye’den gelen, biri de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın olan iki helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Toroslu, şeritlerin açılmasının tamamlanmak üzere olduğunu, o zaman yangına karadan da müdahalenin mümkün olacağını ifade ederek, rüzgarın aşırı artmaması ve karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alınabileceğini öngördüklerini kaydetti.