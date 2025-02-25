Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu tarafından KTFF üyeliği geçici olarak askıya alınan Süper Lig ekibi Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Lefkoşa Mert Otel’de düzenlenen basın toplantısında Hakan Törehan şunları söyledi:

“Şampiyonluk yolunda yürüyen Değrmenlik’in önünü kesmek istyorlar. Neden çok acil bir şekilde Değrmenlik’in KTFF üyeliği askıya alındı? 2024 yılında yapılan genel kurulumuz Savcılık tarafından onandı. Hukuka aykırı bulunmadı. Genel kurulda hem ilgili madde, hem de bazı başka maddelerde tüzük değişikliğine gittik. Genel kurulun ardından da Lefkoşa Kaymakamlığı ile Savcılığın konu hakkındak yazışmaları vardır.

Bu konudaki belgelermiz de buradadır. Dileyene de verebiliriz. Bize son yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kadar kimse ulaşmadı. Gelinen aşamada Lefkoşa Kaymakamlığı da gerekli süreye uymadı. Federasyonun, bu noktada üyes olan bir spor kulübünü koruması gerekmez miydi?” KTFF yanımızda durmadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu ve Disiplin Kurulunun “aklı selim” bir karar üreteceğine inanırım.”