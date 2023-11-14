Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşunun 40.yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da hazır bulundu.

Dernek Başkanı Mustafa Işık, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet bayramını kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasında şehitler ve gaziler olmasa bugünlere gelinemeyeceğine değinerek “Biz her şeyimizi ulusal mücadelede yer alanlara borçluyuz” dedi.

KKTC’nin 40.yılında milli bir devlet olarak ayakta durduğunu söyleyen Töre, bu devletin bütün Türk milletinin devleti olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in bugün Gazze’de yaşananlara seyirci kaldığını ifade eden Töre, Türk Milletinin asırlardır var olduğunu ve tek güvencelerinin Anavatan Türkiye ve onun ordusu olduğunu belirtti.